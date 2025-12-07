Team Chile brilla en deportes colectivos y suma nuevas medallas de oro en los Bolivarianos

El Team Chile cerró la penúltima jornada de los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho con una destacada actuación en deportes colectivos, confirmando su dominio en disciplinas que históricamente eran desafiantes para la delegación nacional. Los equipos masculinos de rugby 7 y balonmano sumaron dos nuevas preseas doradas, consolidando el liderazgo chileno.

Los Cóndores 7 vencieron a Colombia por 33-12, mientras que el equipo de handball se impuso a Venezuela por 30-27, logrando así el tricampeonato del certamen. En tanto, en remo coastal WC2x, la dupla formada por Josefa Vila y Victoria Hostetter se alzó con la victoria frente a Perú, Uruguay y El Salvador, sumando un nuevo oro para la delegación.

La hegemonía chilena en deportes colectivos se evidencia también en el hockey césped, donde los equipos masculino y femenino brillaron la semana pasada, completando un ciclo de competencias sin derrotas en esta categoría.

Con estos resultados, Chile alcanza un total de 51 medallas de oro, 56 de plata y 60 de bronce, sumando 167 preseas y ocupando el cuarto lugar en la clasificación general. La clausura de los Juegos Bolivarianos está prevista para este domingo, con la delegación chilena consolidando un cierre brillante de la competencia.

