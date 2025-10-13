Tatiele Silveira tras clasificación de Colo-Colo a semis de Libertadores Femenina: "Queremos más"

En Colo-Colo se ilusionan cada vez más con repetir el título de la Copa Libertadores Femenina en este 2025, pues ya están en semifinales del torneo continental tras derrotar el domingo por un ajustado 1-0 a Libertad de Paraguay.

Tras la clasificación a ronda de cuatro mejores, la entrenadora de la escuadra alba, Tatiele Silveira, se mostró orgullosa por la gran campaña que está realizando su equipo en el certamen internacional.

"Me siento orgullosa de vivir este momento con Colo Colo, en un año tan especial para el club. En este proyecto a largo plazo buscamos subir un poco el nivel cada año, y hoy podemos disfrutar de este momento, pero sabemos que queremos mucho más", expresó la DT brasileña.

"Llegamos a la Copa Libertadores para jugar seis finales. Ya logramos cuatro. Ahora pensamos en la semifinal, nos tenemos que preparar mentalmente para llegar muy fuertes a ese partido", añadió, en referencia a la llave contra Deportivo Cali.

Por último, Silveira valoró la presencia de los fanáticos albos en Argentina, donde se está desarrollando la Copa Libertadores Femenina: "Los hinchas de Colo Colo son apasionados. En Chile tenemos récords de asistencias. Acá vemos que han llegado hinchas y estamos felices de poder retribuir en cancha. Agradecer a todos por esa energía y esas buenas vibras".

Consignar que el duelo entre la escuadra alba y Deportivo Cali se disputará este miércoles 15 de octubre, a partir de las 16:00 horas, y el vencedor avanzará a la final contra el ganador de la llave entre Ferroviária y Corinthians.

