Tatiele Silveira, directora técnica de Colo-Colo femenino, es nominada a mejor entrenadora del mundo por la IFFHS

Colo-Colo no ha tenido muchos éxitos en el año del Centenario, pero sí puede mostrar orgullo por lo realizado por su equipo femenino de fútbol que hizo una gran campaña en la Copa Libertadores y que, a nivel local, busca su pentacampeonato.

Por ello el trabajo de su entrenadora, la brasileña Tatiele Silveira, no ha pasado inadvertido.

Es así como la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por su sigla en inglés) pusiera entre sus candidatas a la mejor DT del año a la adiestradora alba.

El hecho no pasó inadvertido en Colo-Colo que este domingo, en sus redes sociales, hizo una publicación en referencia al tema.

“Orgullo albo. Nuestra directora técnica Tatiele Silveira fue nominada por la IFFHS en la categoría de mejor entrenadora del fútbol femenino del mundo, gracias a su espectacular campaña con las históricas albas, donde obtuvo 36 victorias consecutivas en todas las competencias” señala el comunicado del club blanco.

