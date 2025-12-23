D. Limache oficializó a Joaquín Montecinos como su segundo refuerzo para la temporada 2026

Más de dos meses después de su abrupta salida de O'Higgins a mitad de la segunda rueda de la Liga de Primera, Joaquín Montecinos encontró nuevo club para la temporada 2026.

El veloz atacante fue confirmado por Deportes Limache como su segundo refuerzo para la próxima campaña tras el fichaje del paraguayo Ramón Martínez, arribando en calidad de agente libre.

"El extremo nacional, que jugó el reciente campeonato en O’Higgins, cuenta con pasos en el fútbol mexicano e incluso llegó a vestir la camiseta de la selección chilena", informó el club de la región de Valparaíso.

Cabe recordar que el pasado 10 de octubre, el "Capo de Provincia" informó sobre la partida por mutuo acuerdo del otrora seleccionado criollo, quien estuvo en el centro de la polémica a inicios del segundo semestre.

En dicha ocasión se especuló con su posible llegada a Colo-Colo, por lo cual pidió no ser citado a un partido del cuadro rancagüino mientras se resolvía su situación, solicitud que molestó al ex DT celeste Francisco Meneghini, quien a partir de entonces lo borró de las convocatorias.

A lo largo de 2025, Montecinos disputó 18 encuentros, trece de ellos en condición de titular, aportando con tres goles y dos asistencias.

