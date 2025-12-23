Matías Fernández fue presentado como el primer refuerzo de Colo-Colo para el 2026

Matías Fernández fue presentado oficialmente como el primer refuerzo de Colo-Colo para la temporada 2026, donde los albos intentarán dejar atrás el mal sabor de boca que les dejó el 2025.

El futbolista, quien quedó libre tras su paso por Independiente del Valle, aseguró en conferencia de prensa que "es un paso importante para mi carrera. No dudé en aceptar la propuesta, porque es el club más grande de Chile, y espero lograr cosas importantes. Se nos vienen cosas lindas y espero estar a la altura, y darle alegrías a la gente, que es lo más importante".

Con respecto a la responsabilidad de cubrir el puesto que dejaron Mauricio Isla y Óscar Opazo, el defensa subrayó que "se fueron dos nombres importantes que en Colo-Colo lograron cosas. Pero no vengo a reemplazar a nadie, vengo a hacer mi propia historia. Estos años he ganado cosas importantes, puedo aportar mi granito de arena en este grupo".

En cuanto a los objetivos del club para la campaña entrante, el formado en Santiago Wanderers enfatizó que "todos los años Colo-Colo te exige. Sé los objetivos que la institución requiere, espero demostrar en la cancha que es lo más importante. Es un lindo desafío para mí carrera".

Por último, Fernández reveló que pudo dialogar con el técnico del "Cacique", Fernando Ortiz. "Es muy cercano y eso me llama mucho la atención de los técnicos. Voy a aportar en la posición que me necesite, ya sea de lateral o carrilero. Voy a adaptarme al juego que él necesite, lo daré todo desde el primer minuto", cerró.

(Imagen: @ColoColo)

