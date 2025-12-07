Tatiele Silveira celebra el tetracampeonato de Colo Colo femenino y fija como meta la Copa Libertadores 2026

Silveira destacó el trabajo realizado durante la temporada, señalando que el logro es fruto de “un lindo proyecto que confió en mi trabajo y mi metodología”. Agregó que el plantel ha mostrado una evidente evolución técnica y táctica: “Cada temporada se nota una tremenda evolución. Queremos seguir creciendo año a año”.

La directora técnica brasileña también subrayó su compromiso con la actualización profesional, afirmando que continuará capacitándose y observando el desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Su objetivo, dijo, es entregar más herramientas a sus jugadoras y plantearles nuevos desafíos competitivos.

De cara a 2026, la estratega fue clara respecto a las ambiciones del plantel: volver a pelear la Copa Libertadores femenina. “Hicimos una campaña tremenda, volvimos a estar entre las cuatro mejores de Sudamérica, pero eso no basta”, comentó. Silveira adelantó que se evaluarán posiciones que requieren mayor competencia interna, con el fin de fortalecer al equipo para alcanzar el máximo objetivo continental.