Aseguran que Universidad de Chile presentó una oferta por ex goleador de Colo-Colo

Luego de asegurar el arribo de Francisco Meneghini como su nuevo director técnico, Universidad de Chile ya fijó como prioridad la búsqueda de su primer refuerzo en medio de un mercado de pases sin sobresaltos.

En ese contexto, el periodista César Luis Merlo, especialista en fichajes, aseguró que el elenco azul tendría entre ceja y ceja al ex goleador de Colo-Colo, Juan Martín Lucero.

De acuerdo con el comunicador, la U hizo un ofrecimiento al "Gato", quien milita en Fortaleza, club que ante su descenso a la Serie B de Brasil no vería con malos ojos desprenderse del atacante, cuyo sueldo es demasiado alto para dicha categoría.

Cabe recordar que tras brillar con el Cacique en 2022, convirtiendo 24 tantos en 39 partidos, el trasandino ejecutó una supuesta clausula de salida para allanar su arribo al conjunto tricolor, lo que derivó en una larga disputa entre ambos cuadros en la FIFA y, posteriormente, en el TAS.

Pese al buen recuerdo que dejó dentro de la cancha con la camiseta de los albos, Lucero viene de una deslucida campaña con el León del Pici, donde aportó apenas con once conquistas y una asistencia en 51 cotejos.

