Clubes de Segunda División amenazan con paralizar el torneo 2026 por crisis económica y extensión del calendario

La Segunda División Profesional está en serio riesgo de cara a la temporada 2026 luego de que doce de los catorce clubes que la integran -todos menos los ascendidos Atlético Colina y Colchagua- suscribieran a una carta donde amenazan con paralizar el certamen si no no se modifica el calendario y se acorta la competición a siete meses.

Los firmantes explicaron que "esta determinación surge a partir de la compleja y delicada realidad económica que atraviesa la Segunda División, la cual, en el último tiempo, ha puesto incluso a dos clubes emblemáticos al borde de la desaparición".

En esa misma línea, los elencos acusaron que "la actual extensión del campeonato (nueve meses) compromete seriamente la sostenibilidad financiera de las instituciones y profundiza la precarización de las condiciones laborales de los futbolistas profesionales".

Asimismo, expusieron que la extensión del certamen los obliga a detener las acciones por cerca de un mes, además de tener periodos donde apenas se disputan dos partidos cada 30 días.

Por último, expresaron su "plena disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones conjuntas. En ese contexto, esperamos que tanto la ANFP como el SIFUP comprendan la gravedad del escenario que enfrentamos y se sumen a un trabajo colaborativo que permita resguardar la viabilidad económica de la división y la estabilidad laboral de quienes forman parte de ella".

"Sin perjuicio de lo anterior, informamos que iniciaremos las acciones e instancias legales, administrativas y reglamentarias que correspondan, las cuales serán ejercidas y agotadas en su totalidad, con el objetivo de que que esta legítima solicitud sea debidamente considerada", cerraron.

PURANOTICIA