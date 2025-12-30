Javier Correa y los rumores que lo vinculan a River Plate: "Sería un sueño"

Javier Correa, delantero de Colo-Colo, salió al paso de los rumores que comenzaron a surgir en Argentina respecto de una posible salida de Colo-Colo para llegar como flamante refuerzo a River Plate.

En conversación con el programa radial Doble Amarilla de DSports Radio, el atacante se refirió a estas especulaciones y aseguró que "sería un sueño jugar en River. Soñar es gratis, ja. Nunca se sabe".

De todas maneras, el trasandino aclaró que "no me llamó nadie. No me pongo nervioso, es parte del show. No me creo la figurita del equipo, hay que seguir laburando".

Con respecto a su presente, el ariete de 33 años afirmó que "estoy contento y feliz en Colo Colo, pero esto es fútbol, es dinámico. Estamos abiertos a lo que sea mejor para todos. Después de las fiestas haremos un balance. Vuelvo el 3 de enero a Chile, dejé hasta el perro en Santiago".

En cuanto a la irregular temporada del conjunto popular, el nacido en Córdoba admitió que "fue frustrante el año porque no pudimos lograr ninguno de los objetivos. Nos tocó un grupo difícil en la Copa, no estuvimos a la altura de todo lo que se exigía. Es una deuda que tenemos con la gente, que es la que banca todo el año".

Por último, al margen de los 17 goles marcados a lo largo de la campaña, Correa subrayó que "no me fijo en lo mío, sino en lo grupal. Mis números fueron buenos, pero no sirvieron para nada y eso me frustra".

