"Tati" Buljubasich le bajó el pulgar al regreso de Eduard Bello a la UC y anunció que no buscarán más refuerzos

El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, decidió terminar con los rumores de las últimas semanas y le dio un portazo al posible regreso de Eduard Bello, cuyo préstamo con la Universidad Católica finalizó en diciembre.

Fue en la presentación de Juan Ignacio Díaz y haciendo referencia al arribo del juvenil argentino Martín Gómez que "Tati" subrayó que "con él termina la conformación del plantel. Con los nombres que tenemos, hemos decidido no seguir con la búsqueda del extremo por izquierda. Lo de Eduard Bello no se haría".

Sobre la conformación del equipo para la temporada 2026, el exportero aseguró que "estamos muy entusiasmados con el equipo que hemos logrado armar. Los refuerzos se han integrado muy bien al plantel, se ve bien afiatado. Tenemos un plantel suficiente en calidad y cantidad para enfrentar todos estos desafíos. Hay un par de jugadores que tienen tiempo para recuperarse físicamente, pero el resto están todos a disposición".

En la misma línea, el dirigente del conjunto precordillerano remarcó que "fuimos trabajando junto al cuerpo técnico y la comisión de fútbol, ya sea en las posiciones a reforzar como en los nombres, desde hace mucho tiempo".

Por su parte, el presidente de la concesionaria que administra a Universidad Católica, Juan Tagle resaltó que "hay mucha expectativa y optimismo. El fútbol te da sorpresas, pero hay mucho foco en los objetivos que tenemos. Esperemos que sea un año grande para Católica".

