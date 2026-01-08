"Tati" Buljubasich aclara que no han ofertas por Eduard Bello: "Estamos viendo varios nombres en esa posición"

El venezolano, quien jugó a préstamo en la UC durante el 2025, tuvo que volver a Barcelona de Guayaquil y aunque en Ecuador dan por hecho que firmará por los "cruzados", el exarquero entregó una versión completamente distinta.
El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, salió nuevamente al paso de los rumores que vinculan el cuadro precordillerano con Eduard Bello.
"Nosotros estamos viendo varios nombres en esa posición (extremo). No hemos hecho ninguna oferta por ningún jugador, ni hemos negociado por nadie en esa zona", afirmó durante la presentación de Matías Palavecino.
Asimismo, el directivo del conjunto estudiantil remarcó que "solamente estamos viendo nombres y cuando tomemos la decisión de quién va a ser ese jugador que ocupe esa posición, haremos la oferta, empezaremos a negociar y, si llegamos a un acuerdo, lo cerraremos. Pero hasta ahora no hemos hecho ninguna oferta".
Por otra parte, el presidente del elenco universitario, Juan Tagle destacó que "estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado este mercado de pases. Creo que hemos ido progresando y mejorando nuestra forma de trabajar. Nos ha permitido llegar al comienzo de la pretemporada con el plantel casi completo, faltando las incorporaciones que 'Tati' ya ha mencionado".
