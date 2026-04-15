Tapia respalda a Córdova y baja el perfil a su suplencia tras caída de O’Higgins en Brasil

Por la segunda fecha de la fase grupal correspondiente a la Copa Sudamericana 2026, el elenco de O'Higgins cayó derrotado este martes. El encuentro disputado en el estadio Morumbí finalizó con un marcador de 2-0 a favor de Sao Paulo.

Durante este compromiso, Gonzalo Tapia logró sumar algunos minutos defendiendo la camiseta del cuadro brasileño. Aunque el delantero chileno ha perdido terreno como titular, optó por no dramatizar por la situación.

En diálogo con La Metro, el atacante nacional explicó su postura frente a este escenario: "Me siento bien, hubo cambio de entrenador y es normal eso. He jugado entrando o partir jugando y es normal… Al final es aportar donde me toque, sé que me va a tocar jugar, esto es estar bien día a día".

Al ser consultado por la Selección chilena, el ex jugador de River Plate y Universidad Católica dejó en claro que siempre querrá jugar por la Roja, incluso si se trata de un amistoso. En esa línea, valoró el trabajo del actual estratega: "Me encanta el grupo que se formó, la forma de juego y el sistema que armó Nico (Córdova)".

Sobre la incertidumbre que existe por la continuidad de Córdova en el combinado nacional, el ariete sostuvo un contundente respaldo: "En lo personal me gusta mucho Nico, los entrenamientos, planteamientos, el día a día y cómo maneja el grupo es maravilloso. Si no hay entrenador, me gustaría que siga. Es una persona que maneja muy bien esto, sabe del grupo y conoce muchos jugadores. Todos venimos de las inferiores. Nos hace bien que un DT que conozca tanto el fútbol siga ahí, eso nos favorece a todos (…) Yo estoy feliz con Nico allá, quiero seguir yendo, pero todo eso va con el rendimiento del club".

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