"También hay cosas negativas": U. Católica denunció destrozos de sus hinchas en el Claro Arena

Universidad Católica estrenó el Claro Arena el sábado pasado en un partido ante Unión Española en el que se impusieron por 2 a 0.

El renovado recinto deportivo tuvo aforo completo, pero no todo fue felicidad, según anunció el club en redes sociales.

Algunos hinchas que estuvieron presentes en el recinto generaron daños en la tribuna Mario Lepe bajo.

“Seguimos felices y cómo no... si el sábado vivimos una fiesta hermosa en el estreno del Claro Arena, pero también hay cosas negativas que contar y que debemos mejorar”, informó el elenco precordillerano a través de sus redes sociales.

“Es que después del primer partido en nuestra nueva casa tuvimos que reemplazar asientos que los hinchas destruyeron en la tribuna Mario Lepe bajo”, detallaron.

Bajo ese contexto, solicitaron a los hinchas proteger las instalaciones. “El llamado para este sábado (y para siempre) es a cuidar entre todos nuestro nuevo estadio y vivir esta nueva forma de ver fútbol”.

