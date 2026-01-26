"Talento y proyección": Elche de España hizo oficial el fichaje de Lucas Cepeda hasta el 2030

Pocos días después de haberse despedido de Colo-Colo, Lucas Cepeda fue anunciado en las redes sociales del Elche como su nueva incorporación para la segunda parte de la temporada 2025-26.

En la publicación detallaron que el chileno firmó contrato con el club hasta junio de 2030 y deslizaron que es una apuesta de "talento y proyección" para el conjunto franjiverde.

Asimismo, junto con destacar sus logros en Colo-Colo y su condición de seleccionado chileno, el elenco hispano aseguró que el atacante "ha demostrado personalidad y carácter competitivo, además de una notable evolución en su juego durante las últimas temporadas".

"Extremo zurdo, potente y vertical, Lucas Cepeda se caracteriza por su intensidad, capacidad para el uno contra uno y compromiso en el trabajo colectivo. Su incorporación refuerza la parcela ofensiva franjiverde y responde a la apuesta del Elche CF por un proyecto joven, ambicioso y con recorrido", agregaron.

Si bien no se entregaron cifras en la publicación, el traspaso del oriundo de Viña del Mar se habría cerrado por cerca de 2,2 millones de dólares a cambio del 70% del pase.

(Imágenes: @elchecf)

