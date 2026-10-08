Tabilo ya tiene rival para su debut en el Masters 1000 de Shanghái: enfrentará a Pablo Carreño Busta

Tras su paso por el ATP 500 de Tokio, donde alcanzó los octavos de final, Alejandro Tabilo (30° del mundo) pondrá fin a su gira por Asia disputando desde esta semana el Masters 1000 de Shanghái, en China.

En su condición de 29° cabeza de serie, el tenista chileno quedó libre en la primera ronda, por lo que avanzó directamente a la segunda fase. Y en dicha instancia ya tiene rival para su estreno en el certamen.

Será el experimentado español Pablo Carreño Busta (65° y ex top ten), quien aseguró su clasificación tras eliminar al argentino Mariano Navone (47°) por parciales de 4-6, 7-5 y 6-3.

"Jano" ya se ha enfrentado en tres ocasiones al gijonés. Cayó en sus dos primeros duelos, en la ATP Cup 2022 y el año pasado en el Challenger de Olbia. Sin embargo, el nacional se impuso en el último enfrentamiento, disputado este 2026 en la primera ronda del Masters 1000 de Roma.

El partido entre Tabilo y el hispano se disputará en la madrugada del sábado, en un horario que deberá ser confirmado por la organización del torneo.

En caso de superar a Carreño Busta, en tercera ronda asoma el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°), cuarto cabeza de serie y quien, curiosamente, fue su verdugo el año pasado en la segunda fase de este mismo torneo.

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