Tabilo ya tiene rival en tercera ronda del US Open: enfrentará al N°2, Alexander Zverev

El chileno chocará con el alemán este sábado, buscando avanzar por primera vez a los octavos de final del Grand Slam neoyorquino y cobrarse revancha por sus dos derrotas anteriores.
Alejadro Tabilo (28° del ranking ATP) se metió por primera vez en su carrera en la tercera ronda del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada. Y el chileno ya conoció al rival que enfrentará en esa fase el sábado en horario por confirmar.
Será nada menos que el Nº2 del planeta y primer cabeza de serie del major neoyorquino, el alemán Alexander Zverev, luego de que el germano derrotará al francés Quentin Halys (52°) por parciales de 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 en cuatro horas y medio de partido y que terminó pasadas las 2:00 de la madrugada.
Por segundo cotejo consecutivo que el teutón tuvo que llegar a los cinco sets, pues en el debut superó en el máximo de mangas al italiano Lorenzo Sonego.
Tras el encuentro ante Halys, Zverev expresó: "Físicamente me siento bien. Creo que estoy orgulloso de ser un jugador bastante fuerte físicamente. Así que sí, simplemente espero que en algún momento empiece a jugar un tenis mejor. Ahora mismo estoy ganando jugando mal. También es una habilidad saber ganar cuando no estás jugando un gran tenis. Creo que eso es algo que he dominado en este momento. Espero empezar a jugar mejor".
"Ya lo dije el año pasado: Nueva York siempre ha sido complicado para mí. Las condiciones hacen que sea realmente difícil jugar un buen tenis aquí, pero espero encontrar algo", añadió.
Consultado sobre Tabilo, su próximo rival, "Sascha" sostuvo que "ha escalado bastante bien en el ranking este año. Jugué contra él el año pasado en primera ronda, pero creo que ahora es un tenista mucho mejor. Así que espero otro partido complicado".
Consignar que el alemán ha ganado los dos encuentros que ha disputado ante "Jano". Primero fue el 2024, en la semifinales del Masters 1000 de Roma, y después el año pasado en la primera ronda del US Open, por lo que el chileno buscará tomarse revancha.
PURANOTICIA