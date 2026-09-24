Alejandro Tabilo se medirá ante Adrian Mannarino en su debut en el ATP de Chengdú

Alejandro Tabilo (32° del mundo) ya dejó atrás la amarga derrota sufrida con el equipo chileno en la serie de Copa Davis ante España en Santiago y viajó a China para comenzar su gira por Asia.

La primera parada de "Jano" será el ATP 250 de Chengdú, donde defenderá el título que conquistó el año pasado tras derrotar en la final al italiano Lorenzo Musetti.

En su condición de tercer cabeza de serie, el nacional quedó libre en la primera ronda, por lo que estaba a la espera de conocer al rival que enfrentaría en su estreno en octavos de final. El zurdo nacido en Toronto ya tiene contrincante y programación definidos.

Será el experimentado y talentoso francés Adrian Mannarino (78°), quien debutó con un triunfo ante el invitado local Junsheng Shang (253°) por parciales de 7-6 (9) y 6-2.

El partido fue programado para este viernes, en el tercer turno de la cancha central, por lo que comenzaría aproximadamente a las 3:30 o 4:00 de la madrugada de nuestro país.

Este será el primer enfrentamiento entre el chileno y el francés en el circuito. En caso de superar este escollo, Tabilo tendría en cuartos de final un complicado desafío ante el canadiense Denis Shapovalov (50°), séptimo sembrado.

PURANOTICIA