"Lo encontré hasta gracioso": Pulgar responde a críticas de Paredes por su ausencia en la Roja

La ausencia de Erick Pulgar en la nómina de la Selección chilena de cara a los amistosos en Norteamérica sigue dando que hablar. De hecho, Esteban Paredes criticó duramente la decisión del volante del Flamengo de marginarse de la Roja.

"Pulgar no va a la Selección porque lo critican mucho, eso es lo que decía él. Si es por eso, yo lo veo muy frágil de mente. Si no quiere venir porque lo van a pifiar, no lo llamo nunca más", lanzó de manera tajante el exdelantero en el programa "Tipsters", de Juega En Línea.

Los duros cuestionamientos del "Tanque" llegaron rápidamente al antofagastino, quien en una entrevista con O Globo salió a responderle.

"Lo encontré hasta gracioso, principalmente porque Esteban nunca habló conmigo. Logró analizar mi fuerza mental sin siquiera preguntarme qué pasó, un diagnóstico bastante completo", comenzó diciendo el mediocampista.

"Él también habló sobre la presión de jugar por Chile y yo juego profesionalmente hace años, pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos y una final de Copa Libertadores. Alguna presión ya tuve que enfrentar", añadió.

Además, agregó: "Respeto mucho lo que Esteban hizo como jugador de fútbol, pero si él quería saber lo que estaba pasando conmigo, sería mucho más fácil preguntarme que hacer un análisis psicológico por televisión".

Por último, Pulgar sostuvo: "Algunas cosas fueron sacadas de contexto. Hablé de críticas, nunca dije que no quería ir a la selección porque no soportaba la presión. Jugué partidos con 70 mil personas e instancias decisivas. Si el problema fuese no soportar la presión en Chile, sería curioso".

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