¡Oro 36 para el Team Chile! Andraz Echeverría se corona campeón en el kayak slalom paralelo de los Juegos Suramericanos 2026

La cosecha de preseas no se detiene para la delegación nacional en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Durante la jornada de este jueves, el kayakista chileno Andraz Echeverría protagonizó una destacada actuación al quedarse con el primer lugar en la categoría de kayak slalom paralelo, otorgándole al Team Chile su medalla de oro número 36.

En la definición por el podio, Echeverría se impuso con solidez ante el representante de Brasil, Murillo Sorgetz. “Fue una final muy exigente contra un rival directo, pero logramos mantener el ritmo y la concentración en las mangas decisivas”, comentó el deportista tras confirmarse su victoria en las aguas trasandinas.

Con este triunfo, el equipo de kayak suma su segunda presea dorada en la cita continental, tras la conseguida el miércoles por Jesús Martínez en la prueba de kayak cross contrarreloj. "El trabajo que venimos haciendo como equipo se está reflejando en los resultados; ganar dos oros consecutivos nos llena de orgullo y demuestra el nivel del kayak chileno", añadió Echeverría.

La victoria de Andraz Echeverría se suma al destacado desempeño de Valentina Barrientos en los 800 metros del atletismo, consolidando una jornada consagratoria para el deporte nacional en Santa Fe.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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