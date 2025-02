Tabilo y su pésima racha de 2025: "No sé qué está pasando dentro de la cancha"

Alejandro Tabilo (28° del mundo) extendió su pésimo momento en esta temporada. El tenista chileno tuvo debut y despedida en el ATP 500 de Río de Janeiro, al caer la noche del lunes frente al qualy taiwanés Chun-Hsin Tseng (128°) por 6-2 y 7-5.

"Jano" sumó su quinta derrota consecutiva del año, la cuarta ante un jugador proveniente de las clasificaciones, y sigue sin conocer triunfos en lo que va de 2025, confirmando que vive toda una crisis después de un exitoso año anterior.

Tras la caída ante el asiático en el estreno en Río, la primera raqueta nacional realizó un análisis y manifestó sus sensaciones.

"Sí, fue un partido duro. Él jugó bien. Yo... no sentí que jugué muy bien y, no sé (...) hay que analizar bien qué está pasando y tratar de darlo vuelta", reconoció el zurdo nacido en Canadá en conversación con AS Chile.

"Hay que tratar de dar vuelta la página y encontrar el juego, pero sí, me he estado sintiendo bien y no sé qué está pasando dentro de la cancha. Tengo que verlo bien (...) Hay que seguir trabajando. Todavía queda mucho año por delante. Hay que verlo bien con el equipo, analizarlo y ver qué cosas podemos mejorar", añadió Tabilo.

Ahora, el criollo buscará salir del mal momento la próxima semana, cuando dispute el ATP 250 de Santiago, donde proyecta ser el segundo cabeza de serie y defiende la final que perdió en 2024 ante el argentino Sebastián Báez. "Siempre me gustó jugar en casa, así que ojalá en Santiago pueda hacerlo de la mejor manera posible", sentenció.