Jarry perdió en su estreno y completó un domingo negro para el tenis chileno

El tenis chileno vivió una amarga jornada este domingo en el ATP 250 de Winston-Salem, luego de que Nicolás Jarry (100° del ranking mundial) cayera en primer ronda del torneo, sumándose al duro traspié sufrido por su compatriota Alejandro Tabilo (103°), quien perdió en la última fase de la qualy.

El "Príncipe", quien venía de tener debut y despedida en el Masters de Cincinnati, no pudo contrarrestar la efectividad del polaco Kamil Majchrzak (88°), siendo derrotado por parciales de 6-7 (6) y 4-6 en una hora y 41 minutos de partido.

El primer capítulo fue el más peleado y tras sostener su saque a lo largo de los doce juegos, ambos tenistas tuvieron que definir al ganador por la vía del tie break, instancia donde el "Príncipe" fue incapaz de capitalizar su punto de set y permitió la reacción de su adversario, que se impuso por 7-6.

La primera raqueta criolla salió al segundo episodio con la obligación de dar vuelta el compromiso, pero un quiebre en el sexto game fue todo lo que necesitó el europeo para abrochar el triunfo y su clasificación a la siguiente fase del torneo norteamericano.

Ahora Jarry, al igual que Tabilo, tendrá que dar vuelta la página lo antes posible para mentalizarse en su participación en el cuadro principal del US Open, último Grand Slam de la temporada.

