Huachipato apabulló a un Deportes Limache que sigue mirando de reojo al abismo

Huachipato cumplió con una sólida presentación ante su público en Talcahuano. El equipo de la usina dominó por largos pasajes del compromiso y doblegó por un claro 4-0 a Deportes Limache, conjunto que se mantuvo cerca de la zona de descenso.

El dueño de casa buscaba mantenerse en la senda del triunfo luego de la victoria de la semana pasada sobre Unión La Calera. La visita, en tanto, goleó en la última jornada a Audax Italiano y con el empate entre Deportes Iquique y Unión Española, quería aprovechar para despegarse de la parte baja de la tabla.

Y por como fue el trámite de la primera media hora parecía que lo lograría. Si bien el trámite fue parejo, los rojinegros contaron con las mejores ocasiones para abrir la cuenta en un cabezazo de Augusto Aguirre que se marchó por poco (24') y un tiro mordido Luis Guerra, cuando estaba en inmejorable posición (30').

De ahí en más, los locales lograron inclinar la cancha a su favor y tras cartón tuvieron dos aproximaciones claras (33' y 34') y cuando se jugaban los descuentos, Lionel Altamirano pivoteó un balón para Maximiliano Gutiérrez, quien con un potente disparo desde el centro del área abrió la cuenta (45+2').



El técnico limachino Víctor Rivero modificó el esquema para el segundo tiempo pero antes de que sus movimientos surtieran efecto, Jimmy Martínez habilitó a Altamirano, quien sacó un zapatazo que se desvió en Aguirre descolocando al portero Nicolás Perannic (51'). Era el 2-0 para los acereros.

Recién cuando el reloj marcó el minuto 70 el elenco rojinegro se animó un poco más y de no haber sido por las intervenciones del cancerbero Rodrigo Odriozola (70' y 72'), hubiese acortado las diferencias. Sin embargo, cuando el partido entró en su recta final, Altamirano aprovechó un rebote del guardameta para convertir el tercero de su equipo y el décimo de su cuenta personal en el torneo (81').

En el epilogó, Kevin Altez envió un pase bombeado para Mario Briceño (85'), sentenciando la victoria que le permitió a los siderúrgicos trepar hasta el octavo lugar con 28 puntos, quedando a uno de los puestos de clasificación a copas internacionales. El Tomate Mecánico, en cambio, se estancó en la 14a ubicación con 17 unidades, tres por arriba de la zona descenso.

El próximo viernes a contar de las 20:30 horas, Deportes Limache recibirá en el estadio Nicolás Chahuán Nazar a O'Higgins, mientras que Huachipato se trasladará hasta la Cuarta Región para enfrentar a Deportes La Serena desde las 12:30 del domingo 24 de agosto.



Huachipato

Rodrigo Odriozola; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas (Santiago Silva, 67'), Claudio Sepúlveda, Jimmy Martínez (Kevin Altez, 67'); Maximiliano Gutiérrez (Mario Briceño, 67'), Lionel Altamirano (Claudio Torres, 83'), Cris Martínez (Juan Figueroa, 83'). (DT: Jaime García)

Deportes Limache

Nicolás Peranic; Guillermo Pacheco (Bastián Silva, 76'), Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Misael Llantén (Agustín Arce, 56'), Yonathan Andía (Brian Torrealba, 90+1'), César Pinares; Luis Guerra, Yorman Zapata (Felipe Fritz, 45'), Luis Hernández (Joaquín Plaza, 56'). (DT: Víctor Rivero)

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Huachipato CAP-Acero, Talcahuano

PURANOTICIA