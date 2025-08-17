Everton no pudo ante el líder exclusivo: Coquimbo Unido ahora le sacó 9 puntos a la U

Coquimbo Unido se exigió al máximo en el segundo tiempo para derrotar por 2-1 a Everton en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, consolidando su dominio como súperlider de la Liga de Primera con nueve puntos más que su principal perseguidor.

La derrota que sufrió Universidad de Chile ante Audax Italiano abrió el apetito de los piratas, que sabían que una victoria les permitiría sacar una ventaja difícil de revertir en la disputa por el título. Los viñamarinos, en cambio, tenían el objetivo de sumar para seguir alejándose de la parte baja de la tabla.

A pesar de las ambiciosas metas que tenían ambos equipos para este compromiso, la primera mitad del pleito estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Los ruleteros mantuvieron la pelota en su poder, pero eso no se tradujo en grandes ocasiones de riesgo, salvo por un centro de Julián Alfaro que nadie alcanzó a conectar (13').



Por su parte, Cristián Zavala puso por delante al dueño de casa en el filo del tiempo reglamentario, pero el árbitro anuló su diana por offside (43'). Sin embargo, los coquimbanos no perdieron el control y en el inicio del complemento, Manuel Fernández conectó de cabeza un balón por aire de Zavala y ahora sí, luego de una revisión del VAR, pudo festejar el Barbón.

No obstante, la ventaja no le duró mucho a los pupilos de Esteban González. En los 56' el propio Fernández se vistió de villano y derribó dentro del área a Emiliano Ramos y al réferi no le quedó de otra que pitar penal. Sebastián Sosa Sánchez se paró frente al esférico y tal como ocurrió el fin de semana pasado ante Colo Colo, anotó la pena máxima y emparejó el marcador.

La paridad le hacía justicia a un pleito que estaba siendo sumamente igualado y se mantuvo así hasta el 68'. Salvador Cordero combinó con Matías Palavecino, quien abrió hacia la izquierda para Zavala, el ex hombre de Colo Colo encaró al defensa y habilitó por bajo a Palavecino, quien remató de primera para poner el 2-1.

El entrenador auriazul Mauricio Larriera movió las piezas para intentar cambiar la suerte de su escuadra, pero no pudo penetrar en el ordenado fondo del elenco filibustero, que se arropó en su zona del campo y le cerró los espacios al forastero, asegurando de esta manera su octavo triunfo consecutivo en el torneo.

Así, los aurinegros se afianzaron en el primer puesto con 47 puntos, nueve más que Universidad de Chile, su más cercano perseguidor, a falta de diez fechas para el término de la competición. El combinado de la Región de Valparaíso, en cambio, se atascó en el 12° escalón con 19 unidades, cinco por arriba de la zona de descenso.

El próximo sábado a las 17:30 horas, Coquimbo Unido se verá las caras con Audax Italiano en el pasto sintético del Bicentenario de La Florida. Everton, en tanto, visitará a la U desde las 15:00 del domingo 24.



Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Lukas Soza (Elvis Hernández, 74'), Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Cristian Zavala (Alejandro Azócar, 83'), Sebastián Galani, Matías Palavecino, Matías Zepeda (Salvador Cordero, 63'), Benjamín Chandía (Sebastián Cabrera, 74'); Cecilio Waterman (Nicolás Johansen, 83'). (DT: Esteban González)

Everton

Ignacio González; Lucas Soto, Ramiro González, Hugo Magallanes, Raimundo Rebolledo (Cristian Palacios, 69'); Alan Medina (Sergio Hernández, 74'), Benjamin Berrios (Joaquín Moya, 83'), Álvaro Madrid, Alex Ibacache; Julián Alfaro (Emiliano Ramos, 45'), Sebastián Sosa Sánchez. (DT: Mauricio Larriera)

Árbitro: Franco Jiménez

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

