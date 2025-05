Tabilo y su debut triunfal en Roland Garros: "Los chilenos se escuchaban cuando lo necesitaba"

Pese a estar más de un mes sin competencia por una lesión a la muñeca izquierda, Alejandro Tabilo (61° del ranking ATP) retornó al circuito festejando. El chileno debutó en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, con un duro triunfo ante el local francés Arthur Cazaux (113°) en casi cuatro horas de partido.



Fue un marcador de 5-7, 6-3, 6-2, 1-6 y 6-3 para la primera raqueta nacional, quien logró la primera victoria de su carrera en el major parisino.



Tras el cotejo, "Jano" conversó con ESPN y expresó: "Sorpresivamente me sentí muy bien, sabía que iba a ser duro, sobre todo por el público, pero estaba tranquilo porque le metí mucho físico al entrenar. Hace tiempo no jugaba sin dolor en la muñeca (por lo que no jugaba hace cinco semanas) y ojalá pueda seguir avanzando".



"No entré bien en el cuarto set, bajé intensidad, luego me enfoqué en guardar energías para el quinto y empezar sacando. Por suerte funcionó", añadió.



Por último, Tabilo resaltó la importancia de los hinchas chilenos en su partido: "El público rival se siente encima en una cancha chiquitita, pero gracias a los chilenos que apoyaron, se escuchaban cuando lo necesitaba. Traté de seguir en mi cabeza con el partido".

