Tabilo y remontada para avanzar a cuartos en el ATP 500 de Río de Janeiro: "La sensación es rara"

Alejandro Tabilo (68° del mundo) continúa en carrera en el ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil. El tenista chileno avanzó el miércoles a los cuartos de final del certamen tras derrotar en un extraño partido al lucky loser Francesco Passaro (163°) por parciales de 4-6, 7-6 (0) y 6-2.

El propio nacional manifestó su desconcierto ante el cambiante desarrollo del cotejo frente a un rival europeo que presentó problemas físicos en la muñeca derecha desde el inicio del segundo set, pero que por momentos sacó tiros impresionantes a pesar de la dolencia.

"Lo tomo desde lo mental. Contento de sacar así un partido de este tipo. Con jugadores que te dan cero ritmo o me juegan mucho para arriba, me cuesta mucho, no logro salir del partido, me frustro, pero feliz de dar vuelta la página y encontrar el juego", expresó "Jano" tras el encuentro.

"La sensación es rara, mañana (jueves) espero soltar un poco más los golpes. El partido tuvo cero ritmo, eso me afectó un poco. Después se apagó la luz atrás, él tuvo tres o cuatro paras por masajes, a veces pegaba y a veces no, pero feliz de haberlo sacado adelante", añadió el zurdo nacido en Canadá.

Sobre el conseguir por primera vez en su carrera dos cuartos de final consecutivos (la semana pasada lo hizo en Buenos Aires), sostuvo: "Entro más relajado, más tranquilo de todas las situaciones respecto al año pasado. En esta gira normalmente no me va tan bien, feliz de sumar puntos, y se viene Santiago, donde me encanta jugar. Se puede seguir avanzando, hay que estar firme. Siento que de nuevo está saliendo mi juego".

Consignar que en ronda de ocho mejores, Tabilo enfrentará este viernes, en horario por confirmar, al argentino Thiago Agustín Tirante (92°), verdugo en el debut de Cristian Garin (89°) y quien en octavos eliminó a Francisco Cerúndolo (19°) por retiro debido a dolencias en la espalda.

PURANOTICIA