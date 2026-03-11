Palavecino le baja el perfil al incidente con Montes en la UC en el partido contra O'Higgins: "No me di cuenta"

Matías Palavecino zanjó la polémica con su compañero en la Universidad Católica, Clemente Montes, quien le recriminó fuertemente por no cederle un tiro libre en la última acción del partido contra O'Higgins, y hasta le dio pequeños cabezazos.

El exhombre de Coquimbo Unido indicó en conferencia de prensa que "el pequeño incidente que tuvimos en el campo de juego en su momento no me di cuenta, estaba tan concentrado en querer empatar el partido y patear el tiro libre que no me di cuenta la reacción que tuvo Clemente".

En esa misma línea, el argentino remarcó que "no pasó nada, la interna está muy bien, no hizo falta hasta que tuviera que pedir disculpas, teníamos ganas de empatar el partido, no pasó nada".

Con respecto a la irregularidad que ha mostrado el equipo en este inicio de torneo, el volante ofensivo admitió que "es algo a corregir en la ofensiva de tratar de golpear primero, creo que siempre arrancamos en desventaja, es una condición que nos está complicando un poco. Todos los partidos son diferentes, estuvimos un poco imprecisos, de local trataremos de hacernos fuertes contra Everton y dejar los tres puntos, que es lo que queremos".

Sobre su presente en el club, el trasandino sostuvo que "uno es muy autocrítico, tengo que mejorar muchas cosas para el nivel que quiero estar, estoy trabajando para eso con mucha humildad, tratando de aportar tanto desde el primer minuto o lo que me toque jugar para brindarle lo mejor al equipo".

"Uno es muy autocrítico, tiene que dar mucho más, la gente lo espera también y uno eso lo sabe. Estoy convencido de que voy a encontrar mi mejor versión", finalizó Palavecino.

