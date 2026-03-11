Director de Azul Azul descartó el retorno de Gustavo Álvarez a la U tras salida de Francisco Meneghini

El director de Azul Azul, Aldo Marín, habló este miércoles luego de que Universidad de Chile comunicara el fin de la relación contractual con el entrenador Francisco Meneghini, quien apenas alcanzó a dirigir en seis fechas de la Liga de Primera, además del partido que significó la eliminación de los azules en Copa Sudamericana.

En conversación con la prensa, el dirigente indicó de entrada que "uno nunca espera que pasen estas cosas, pero no estaba funcionando, el equipo no estaba respondiendo. Le agradezco a 'Paqui', porque es un tipo súper decente y trabajador. Lamentablemente, los resultados no se dieron".

En esa misma línea, el directivo hizo una fuerte autocrítica y aseguró que "en este club, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Hay responsabilidades futbolísticas y administrativas de todo tipo. Cuando uno se juega por una opción y no funciona, obviamente la responsabilidad es de todos nosotros".

Con respecto a la búsqueda de un nuevo DT, Marín explicó que "Manuel (Mayo, gerente deportivo) propone alternativas y la decisión la tomamos nosotros. Entonces, somos tan responsables como él. No está en cuestionamiento su trabajo, Manuel ha hecho una gran labor, pero esto es fútbol, a veces las cosas funcionan y a veces no".

Asimismo, reveló que "hay un perfil que se está buscando. Manuel Mayo ya está trabajando en eso, tiene un listado. Pronto vamos a tener novedades".

Por último, dejó en claro que el nombre de Gustavo Álvarez, estratego que dirigió al "Romántico Viajero" hasta el año pasado y que sigue libre en el mercado, está completamente descartado. "Gustavo Alvarez se acaba de ir, él tenía un proyecto distinto, entonces no me suena mucho su nombre para volver", cerró.

PURANOTICIA