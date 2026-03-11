Garin corrió la misma suerte de Barrios y Jarry y tuvo debut y despedida en el Challenger de Punta Cana

Cristian Garin (90° del ranking ATP) tuvo debut y despedida ante el checo Dalibor Svrcina (109°) en el Challenger 175 de Punta Cana, completando el desastre chileno tras las eliminaciones de sus compatriotas Tomás Barrios (115°) y Nicolás Jarry (154°).

"Gago" no pudo validar su condición de séptimo sembrado del torneo dominicano y a pesar de una increíble reacción en el segundo parcial, no pudo concretar la remontada, cayendo por un doble 4-6 en una hora y 39 minutos.

Aunque el nacional se quedó con el saque de su rival en el arranque del primer set, el oriundo de Ostrava respondió en el cuarto juego para emparejar el marcador y en el décimo volvió a quebrar para sellar un claro 6-4.

El segundo capítulo tuvo un desarrollo poco habitual, con el eslavo consiguiendo dos rompimientos para encaminar un 5-1 que parecía decisivo. Pero fue entonces que el ariqueño despertó y logró dos rupturas lo dejaron con la posibilidad de igualar el cotejo con su servicio.

Sin embargo, el "Tanque perdió la concentración, lo cual fue aprovecha por Svrcina para sentenciar su triunfo con otro 6-4 y el criollo firmó su sexta caída en siete encuentros en la presente temporada.

PURANOTICIA