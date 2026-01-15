Tabilo y Garin ya conocen su camino en el Abierto de Australia

Los tenistas nacionales Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP) y Cristian Garin (80°) conocieron este jueves su camino para el cuadro principal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada que arrancará en pocos días más.

El destino le deparó una suerte bastante disímil a los chilenos, siendo "Jano" el más "afortunado", ya que fue emparejado con el francés Quentin Halys (85°), rival cercano en la clasificación pero que lo derrotó en su único enfrentamiento en el circuito, registrado en la qualy del Queen's Club disputado sobre césped.

En caso de avanzar, el nacido en Toronto podría enfrentarse al ruso Daniil Medvedev (12°), ex número uno del mundo, quien tiene un choque con el neerlandés Jesper de Jong (73°) y que no debiera representar mayores complicaciones para el euroasiático.

"Gago", en cambio, debutará en la fase inicial ante uno de los sembrados del major oceánico. Hablamos del italiano Luciano Darderi (24°), quien ya venció al criollo en Milán el año 2022 y que además viene de eliminar a Tabilo en la primera ronda del ATP de Auckland.

Si logra dar la sorpresa y deja en el camino al tano, el próximo adversario del ariqueño saldría del encuentro entre el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°).

Cabe recordar que tanto Tomás Barrios (107°) como Nicolás Jarry (133°) participaron de la etapa clasificatoria pero no pudieron alcanzar un lugar en el main draw.

