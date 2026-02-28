Manuel Pellegrini pone paños fríos al derbi: “En estos partidos no existen favoritos”

El técnico chileno Manuel Pellegrini anticipó el derbi andaluz entre Real Betis y Sevilla, un duelo que se disputará este domingo y que, más allá de la tabla, representa uno de los partidos más intensos del fútbol español.

Aunque el conjunto verdiblanco llega en mejor posición —quinto con 42 puntos y en zona de clasificación europea—, el entrenador fue enfático en señalar que las estadísticas pierden valor en este tipo de encuentros.

“En los derbis todo se deja de lado y es muy parejo”, afirmó Pellegrini, recalcando que la motivación y la presión ambiental transforman estos partidos en escenarios impredecibles.

El estratega reconoció que Sevilla atraviesa un presente irregular, pero advirtió que los clásicos se juegan con orgullo, intensidad y concentración, factores que pueden equilibrar cualquier diferencia futbolística.

Respecto a su equipo, el Ingeniero destacó que llegan en buen momento y con claridad en sus objetivos. “Sabemos que hay que rematar lo hecho en estos meses”, señaló, apuntando a consolidar la campaña en la recta final de la temporada.

El técnico también subrayó que el duelo tiene una relevancia especial: no solo está en juego el honor local, sino también la lucha por puestos europeos, lo que aumenta la presión sobre ambos equipos.

Finalmente, Pellegrini destacó el compromiso del plantel y la ilusión de la hinchada bética. “Es un trabajo de club, no solo mío”, concluyó, dejando claro que el sueño de clasificar a la Champions sigue siendo un objetivo colectivo que pasa, inevitablemente, por superar al eterno rival.

