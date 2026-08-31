Tabilo y Barrios ya tienen programación para sus estrenos en el US Open

Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) y Tomás Barrios (144°) ya tienen programación para sus respectivos estrenos en el cuadro principal del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Ambos tenistas nacionales debutarán este lunes en la primera ronda del certamen estadounidense y, debido a la programación, existe una alta posibilidad de que disputen sus respectivos encuentros prácticamente en simultáneo.

Tabilo se enfrentará al alemán Yannick Hanfmann (54°) en el tercer turno de la cancha 6, mientras que Barrios chocará con el belga Alexander Blockx (32°) también en el tercer turno, pero del court 7.

La jornada comenzará a las 11:00 horas de Chile, por lo que, de acuerdo con el desarrollo de los partidos previos, ambos encuentros podrían comenzar cerca de las 15:00 horas.

En caso de avanzar a la segunda ronda, el zurdo nacido en Toronto tendrá como posibles rivales al australiano Alexei Popyrin (130°) o al búlgaro Grigor Dimitrov (137°), ex número tres del mundo, quienes se enfrentarán en la primera fase.

Por su parte, si consigue imponerse en su debut, el chillanejo Tomás Barrios espera rival del duelo entre el argentino Marco Trungelliti (83°) y el chino Juncheng Shang (227°).

Así, Tabilo y Barrios buscarán avanzar a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada, en una jornada que podría tener a ambos chilenos compitiendo al mismo tiempo en las canchas de Flushing Meadows.

PURANOTICIA