Tabilo vuelve al top 100 del ranking ATP y se consolida como el mejor chileno

Debido al desfase por la gira de Asia, la ATP recién actualizó el martes el ranking que elabora semana tras semana.

Y en la nueva actualización se confirmó el regreso de Alejandro Tabilo al top 100 y un tremendo ascenso tras su título en el ATP 250 de Chengdú al derribar al italiano Lorenzo Musetti (9°) y viniendo desde la qualy.

"Ale" escaló 40 peldaños y pasó del 112° en el que comenzó el certamen chino al 72°, De paso, recuperó el sitial de número uno de Chile, al desplazar a Nicolás Jarry.

El "Príncipe", quien no juega desde su eliminación en primera ronda del US Open, sufrió una baja de diez lugares y retrocedió al puesto 111°.

En tanto, Cristian Garin subió dos lugares, al 124°, mientras que Tomás Barrios no sufrió modificaciones y se mantuvo en el casillero 133°.

Respecto al top ten, no se registraron cambios y el español Carlos Alcaraz sigue en la cima, mientras que el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

Top ten

1° Carlos Alcaraz (España) 11.540 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.780 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.930 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (0)

5° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.675 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.280 (0)

7° Jack Draper (Gran Bretaña) 3.690 (0)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.545 (0)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.505 (0)

10° Karen Khachanov (Rusia) 3.280 (0)

Ranking de los chilenos

72° Alejandro Tabilo 826 (+40)

111° Nicolás Jarry 586 (-10)

124° Cristian Garin 518 (+2)

133° Tomás Barrios 473 (0)

280° Matías Soto 189 (+7)

802° Daniel Núñez 31 (+2)

923° Benjamín Torrealba 20 (-3)

945° Nicolás Villalón 19 (+1)

