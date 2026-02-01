Tabilo va por el título en casa y busca coronarse en el Challenger de Concepción

El tenista nacional Alejandro Tabilo (79° del rankling ATP) intentará dejar en casa el título del Challenger de Concepción cuando se enfrente al verdugo de su compatriota Tomás Barrios (107°), el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.

"Jano", primer sembrado del torneo penquista, avanzó hasta la final del mismo luego de dejar en el camino al italiano Marco Cecchinato (230°), en un partido que resolvió por parciales de 6-3 y 6-1 en una hora y 27 minutos.

El guaraní, en tanto, enmudeció a todo el mundo en la capital de la Región del Biobío luego de despachar a "Tomi" en dos horas y media de encuentro por 6-3, 1-6 y 6-4.

Este será apenas el segundo cotejo entre "Ale" y el nacido en Asunción. En su único choque previo, ocurrido en el ''Challenger'' de Lima 2 de 2023, el chileno se impuso por 6-4 y 6-1.

En caso de ganar, el criollo no solo sumaría su séptimo trofeo de la categoría, sino que además se llenaría de buenas sensaciones para afrontar el próximo fin de semana serie de Copa Davis ante Serbia.

El compromiso entre Alejandro Tabilo y Adolfo Daniel Vallejo fue programado para el mediodía en la cancha central.

