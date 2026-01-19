Tabilo supera a Garin y se convierte en el nuevo número uno del tenis chileno

La reciente actualización del ranking ATP trajo novedades para el tenis nacional, ya que Alejandro Tabilo logró superar a Cristian Garin y se transformó en el nuevo número uno de Chile.

Es que la actuación en Auckland, donde logró saltarse la ronda clasificatoria por una invitación y avanzó hasta segunda ronda, le permitió a "Jano trepar tres ubicaciones y situarse en el 79° lugar, dejando atrás a "Gago" (82°).

Adicionalmente y pese a su temprana eliminación en el Abierto de Australia, el nacido en Toronto subió varios puestos en la tabla en vivo, mientras que el ariqueño -quien debuta esta noche- se desplomó aun más.

Por su parte, ni Tomás Barrios (107°) ni Nicolás Jarry (133°) sufrieron variaciones. Cabe recordar que tanto el chillanejo como el "Príncipe" fallaron en su intento de ingresar al cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada, perdiendo en segunda y primera fase de la qualy, respectivamente.

Con respecto al top ten, el único cambio registrado fue el salto del estadounidense Ben Shelton hasta la séptima posición, movimiento que provocó que el canadiense Felix Auger-Aliassime bajara un escalón.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 12.050 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.105 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.780 (0)

5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.105 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 4.080 (0)

7° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.000 (+1)

8° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.990 (-1)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.840 (0)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.065 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

79° Alejandro Tabilo 737 (+2)

82° Cristian Garin 726 (-2)

107° Tomás Barrios 565 (0)

133° Nicolás Jarry 451 (0)

389° Matías Soto 122 (-3)

678° Daniel Núñez 50 (-2)

832° Benjamín Torrealba 31 (-4)

955° Diego Fernández 20 (-4)

992° Nicolás Villalón 18 (-3)

PURANOTICIA