Tabilo debuta este lunes en Auckland y Barrios inicia la qualy para el Australian Open

Tras haber recibido una invitación como ex campeón, "Jano" afrontará esta tarde su estreno en el certamen neozelandés, mientras que "Tomi" tratará de arrancar con el pie derecho su camino hacia el primer Grand Slam de la temporada.
La noche de este lunes verán acción los tenistas nacionales Alejandro Tabilo (81° del ranking mundial) y Tomás Barrios (107°), quienes debutarán en el cuadro principal del ATP 250 de Auckland y la qualy del Abierto de Australia, respectivamente.
"Jano", quien logró saltarse la ronda clasificatoria tras recibir una sorpresiva invitación como ex campeón, saldrá a escena para enfrentar al argentino Camilo Ugo Carabelli (47°) en el primer turno de la cancha principal, es decir, a las 19:30 horas.
En caso de tomar revancha del trasandino, quien lo venció en el único duelo registrado entre ambos en 2019, el chileno desafiará en la siguiente instancia al italiano Luciano Darderi (24°), cuarto sembrado del certamen.
"Tomi", en tanto, fue programado para el tercer turno de la 1573 Arena (no antes de las 22:20) para medir fuerzas con el francés Sascha Gueymard Wayenburg (198°) en un duelo inédito en el circuito.
Si logra superar al galo, el chillanejo chocaría con el ganador del encuentro entre el estadounidense Michael Zheng (174°) y el local Cruz Hewitt (734°), hijo del legendario Lleyton Hewitt, ex número uno del mundo y ganador del dos Grand Slam.
Cabe recordar que Nicolás Jarry (133°) se despidió rápidamente después de perder por parciales de 4-6 y 3-6 ante el francés Titouan Droguet (155°) en primera fase.
