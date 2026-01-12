Tabilo debuta este lunes en Auckland y Barrios inicia la qualy para el Australian Open

La noche de este lunes verán acción los tenistas nacionales Alejandro Tabilo (81° del ranking mundial) y Tomás Barrios (107°), quienes debutarán en el cuadro principal del ATP 250 de Auckland y la qualy del Abierto de Australia, respectivamente.

"Jano", quien logró saltarse la ronda clasificatoria tras recibir una sorpresiva invitación como ex campeón, saldrá a escena para enfrentar al argentino Camilo Ugo Carabelli (47°) en el primer turno de la cancha principal, es decir, a las 19:30 horas.

En caso de tomar revancha del trasandino, quien lo venció en el único duelo registrado entre ambos en 2019, el chileno desafiará en la siguiente instancia al italiano Luciano Darderi (24°), cuarto sembrado del certamen.

"Tomi", en tanto, fue programado para el tercer turno de la 1573 Arena (no antes de las 22:20) para medir fuerzas con el francés Sascha Gueymard Wayenburg (198°) en un duelo inédito en el circuito.

Si logra superar al galo, el chillanejo chocaría con el ganador del encuentro entre el estadounidense Michael Zheng (174°) y el local Cruz Hewitt (734°), hijo del legendario Lleyton Hewitt, ex número uno del mundo y ganador del dos Grand Slam.

Cabe recordar que Nicolás Jarry (133°) se despidió rápidamente después de perder por parciales de 4-6 y 3-6 ante el francés Titouan Droguet (155°) en primera fase.

