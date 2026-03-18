Tabilo confirma su presencia en el ATP 500 de Múnich tras su paso por Miami

Alejandro Tabilo (41° del mundo) se alista para debutar en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami, donde debutará este jueves, en horario por confirmar, ante el argentino Francisco Comesaña (82°).

Sin embargo, el tenista chileno también piensa en la gira europea sobre arcilla y ya sumó su segundo torneo en el polvo de ladrillo del Viejo Continente.

Es que tras el Masters 1000 de Montecarlo, "Jano" disputará el ATP 500 de Múnich, en Alemania, luego de que en las últimas horas el certamen germano confirmara la presencia del nacional en su lista de entrada directa.

Junto al zurdo nacido en Canadá, también estarán figuras de la talla del local Alexander Zverev (4°), los estadounidenses Taylor Fritz (7°) y Ben Shelton (9°), entre otros.

Consignar que el torneo alemán, que en esta edición se disputará entre el 13 y el 19 de abril próximo, cuenta entre sus campeones con dos chilenos, cuando Fernando González conquistó el título en 2008 tras batir en la final al italiano Simone Bolelli, y cuando Cristian Garin celebró en 2019 ante el también italiano Matteo Berrettini.

Esta es la lista de entrada completa del ATP 500 de Múnich 2026:

1. Alexander Zverev (Alemania, 4°)

2. Taylor Fritz (Estados Unidos, 7°)

3. Ben Shelton (Estados Unidos, 9°)

4. Alexander Bublik (Kazajistán, 11°)

5. Jakub Mensik (República Checa, 13°)

6. Flavio Cobolli (Italia, 14°)

7. Luciano Darderi (Italia, 18°)

8. Francisco Cerúndolo (Argentina, 19°)

9. Jiri Lehecka (República Checa, 22°)

10. Arthur Rinderknech (Francia, 27°)

11. Tallon Griekspoor (Países Bajos, 29°)

12. Sebastian Korda (Estados Unidos, 36°)

13. Gabriel Diallo (Canadá, 37°)

14. Denis Shapovalov (Canadá, 38°)

15. Joao Fonseca (Brasil, 39°)

16. Alex Michelsen (Estados Unidos, 40°)

17. ALEJANDRO TABILO (CHILE, 41°)

18. Zizou Bergs (Bélgica, 45°)

19. Fabian Marozsan (Hungría, 46°)

20. Marin Cilic (Croacia, 49°)

21. Stefanos Tsitsipas (Grecia, 51°)

22. Marton Fucsovics (Hungría, 54°)

23. Hubert Hurkacz (Polonia, 75°) * Ranking protegido

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