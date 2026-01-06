Tabilo cayó ante el verdugo de Garin en el main draw de Hong Kong

Luego de sortear con éxito la ronda clasificatoria, el tenista nacional Alejandro Tabilo (81° del ranking mundial) tuvo debut y despedida en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong.

El nacido en Toronto no pudo aprovechar las chances de quiebre y terminó cediendo su saque en un par de ocasiones ante el estadounidense Michael Mmoh (285°), verdugo de Cristian Garin (78°) en la qualy, quien se impuso por 7-5 y 6-4 en una hora y 53 minutos de encuentro.

El chileno fue incapaz de concretar alguno de los tres break points que tuvo en el cuarto juego del primer set, donde el norteamericano consiguió una ruptura en el undécimo game y en el siguiente evitó que "Jano" emparejara las acciones, cimentando un cerrado 7-5.

Para el segundo capítulo, todo se mantuvo parejo hasta el noveno juego. Allí Mmoh volvió a quedarse con el servicio del criollo y abrochó su justa victoria con un 6-4.

A pesar de su sorpresiva caída, "Ale" logró escalar un puesto en el ranking en vivo, quedando en el 80° lugar, apenas uno por debajo de "Gago" que bajó un escalón en la clasificación.

Ahora, tanto Tabilo como Garin deberán pensar en su participación en el ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda, certamen que arranca la próxima semana.

PURANOTICIA