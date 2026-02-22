Tabilo avanza a la final del ATP 500 de Río tras vencer a Buse

Alejandro Tabilo selló una sólida actuación este domingo y clasificó a la final del ATP 500 de Río de Janeiro, luego de imponerse al peruano Ignacio Buse.

El encuentro, correspondiente a las semifinales del certamen, había sido suspendido el sábado por la noche debido a la lluvia que afectó a la ciudad de Río de Janeiro, y se reanudó durante la mañana de este domingo.

En la reanudación, el tenista nacional mostró solidez y autoridad, quedándose con el triunfo en sets consecutivos por 6-3 y 6-3, en un partido que se extendió por una hora y 12 minutos.

Tabilo fue superior desde el fondo de la cancha, controlando los tiempos del partido y aprovechando los errores no forzados de su rival, lo que le permitió cerrar el duelo sin mayores sobresaltos.

Gracias a este resultado, el chileno escala momentáneamente al puesto 42 del ranking live, confirmando su gran semana en Brasil y acercándose nuevamente a los lugares de privilegio del circuito.

El zurdo nacional disputará la final hoy no antes de las 17:30 horas, en busca de uno de los títulos más importantes de su carrera profesional.

Su rival saldrá del duelo entre el checo Vit Kopriva y el argentino Tomás Etcheverry, quienes se enfrentan en la otra semifinal del torneo.

De esta manera, Alejandro Tabilo se ilusiona con levantar el trofeo en Río, consolidando su gran presente y reafirmándose como la principal carta del tenis chileno en el circuito ATP.

