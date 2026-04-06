Tabilo arranca firme en Montecarlo y va por la revancha ante Lehecka

La temporada 2026 sobre superficie de arcilla en Europa comenzó con el pie derecho para Alejandro Tabilo (39° del escalafón mundial). El representante nacional inició su periplo en el Viejo Continente con sensaciones positivas en el circuito profesional.

El estreno del zurdo en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo se produjo este domingo. En dicha instancia, Tabilo logró imponerse con solidez frente al húngaro Marton Fucsovics, cerrando el encuentro con parciales de 6-4 y 6-3.

Tras este triunfo, el deportista apodado "Jano" ya tiene definido quién será su contrincante en la segunda ronda del prestigioso certamen monegasco. El desafío será ante el complejo tenista checo Jiri Lehecka (13°), quien ostenta la condición de undécimo cabeza de serie. El duelo quedó programado para este miércoles, en un horario que la organización aún debe confirmar.

Por su parte, el jugador europeo concretó su avance este lunes. Lehecka superó en su debut al estadounidense Emilio Nava, proveniente de la etapa clasificatoria, en un reñido partido que se extendió por tres sets y finalizó 7-6 (1), 6-7 (8) y 6-2.

El historial entre el nacido en Canadá y el checo favorece íntegramente al europeo, quien ha vencido en las dos ocasiones previas. El primer antecedente data de 2019, en los octavos de final de un torneo M25. Posteriormente, en 2022, se vieron las caras en la ronda final de la qualy del ATP 250 de Múnich, donde Tabilo cayó por 6-4 y 7-6 (3). De esta forma, en el Principado, el chileno buscará romper la racha y obtener su primera victoria ante el eslavo.

Cabe destacar que la delegación chilena sumó otra alegría este lunes con Cristian Garin (109°). El "Gago" aseguró su paso a la segunda ronda luego de derrotar al italiano Matteo Arnaldi (107°), quien ingresó como lucky loser, por un marcador de 6-2 y 6-4. Ahora, Garin se prepara para un duro examen este miércoles frente al alemán Alexander Zverev, actual número 3 del planeta.

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