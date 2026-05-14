Tabilo aplastó a Kovacevic en España y sueña con ser cabeza de serie en Roland Garros

Después de su humillante eliminación en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) volvió esta semana a la acción en el Challenger 175 de Valencia y con una aplastante victoria en su debut en octavos de final.

El tenista chileno, quien quedó libre en primera ronda por su condición de primer cabeza de serie, derrotó al estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°) por un categórico marcador de 6-3 y 6-1, tras apenas una hora y nueve minutos.

En el primer set los dos jugadores estuvieron firmes con sus servicios, hasta que el nacional logró quebrar en el octavo game y en el siguiente salvó tres bolas de break con su turno para sellar la manga.

En el segundo episodio "Jano" provechó los constantes errores del norteamericano y le pasó por encima con quiebres en el tercer, quinto y séptimo juego, ganando seis games consecutivos.

Con este triunfo, Tabilo se tomó revancha de la derrota sufrida ante Kovacevic en la primera ronda del Abierto de Australia 2024. Además, avanzó a cuartos de final del certamen, donde enfrentará al ganador de la llave entre el serbio Dusan Lajovic (132°) y el alemán Daniel Altmaier (64°), quinto sembrado.

Consignar que en el Challenger de Valencia, Tabilo lucha por intentar ser cabeza de serie en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, para sí poder enfrentar a rivales de menor ranking en las primeras rondas (necesita estar entre los 32 primeros de la clasificación mundial en la actualización del lunes 18 de mayo).

De momento, se mantiene en el casillero 35, pero si avanza a semifinales, escalaría hasta el casillero 33, lo cual le alcanzaría (a la espera de lo que haga el belga Zizou Bergs, quien lo podría desplazar), considerando que el español Carlos Alcaraz y el italiano Lorenzo Musetti no irán al major parisino por lesión.

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