Suspendido partido de la U. Católica ante Ñublense fue reprogramado para octubre

Universidad Católica debía recibir el pasado domingo a Ñublense, por la 19ª fecha de la Liga de Primera, sin embargo, el partido fue suspendido, luego de que los "cruzados" no contaran con estadio al no recibir, en ese momento, la autorización del Claro Arena.

Pero el cotejo ya fue reprogramado, según dio a conocer este martes el conjunto de la franja a través de sus redes sociales oficiales.

Eso sí, habrá que esperar varias semanas para la realización del encuentro, debido a que la ANFP lo fijó recién para el mes de octubre.

"La Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP programó el partido pendiente, válido por la fecha 19 del Campeonato Itaú de primera División, entre Universidad Católica y Ñublense, para el jueves 9 de octubre, a las 20:30 horas, en el Claro Arena", sostuvo la UC.

De momento, el elenco "cruzado" se alista para afrontar el clásico de este sábado ante Colo-Colo, a las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la 20° fecha del certamen local.

PURANOTICIA