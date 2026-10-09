Suspenden partido entre Universidad Católica y Audax Italiano tras aluvión en Las Condes

Los efectos del aluvión que afectó a la comuna de Las Condes habían generado incertidumbre sobre la realización del partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, programado para este sábado en el Claro Arena, por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2026. Sin embargo, la suspensión del encuentro ya fue confirmada.

A través de sus redes sociales, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) oficializó la suspensión del compromiso entre cruzados e itálicos, que debía disputarse en el recinto precordillerano.

"La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que debido al frente de mal tiempo que ha afectado a la región Metropolitana, provocando un grave aluvión en la comuna de Las Condes, se ha decidido suspender el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano", publicó el organismo de Quilín.

"Esta decisión se adopta en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo", añadió el ente rector del balompié nacional.

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