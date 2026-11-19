La Selección chilena despidió el año con un deslucido empate sin goles ante Colombia en partido amistoso disputado el martes en el estadio Monumental.

El cotejo, pudo haber sido el último de la Roja con Nicolás Córdova como técnico interino, pues se espera que pronto se defina al nuevo DT que comandará el proceso de cara al Mundial 2030.

Pablo Milad, saliente presidente de la ANFP tras las elecciones de este jueves donde Jorge Uauy resiltó electo, seguirá como el timonel de la Federación de Fútbol de Chile. En ese sentido, se refirió a la búsqueda de nuevo estratego.

"Hay conversaciones hace tiempo ya, están dentro de una carpeta que maneja Felipe Correa (gerente de selecciones)", expresó el ex intendente del Maule.

"Están avanzadas las conversaciones, es lo que tiene que hacer el nuevo directorio que va a tomar funciones en febrero, presentar los candidatos, presentar una terna, hacerlo presente y ya se tomará una decisión en base a los tiempos que hay", añadió.

Sobre su gestión en la ANFP, sostuvo: "El mandato dura hasta el 31 de diciembre. Posteriormente, ellos (Jorge Uauy y compañía) asumen la ANFP. Nosotros vamos a hacer reuniones de coordinación. Tenemos todo súper ordenado para que el traspaso y la transición sean ordenados como nunca, para que ellos puedan revisar contratos y todo lo que quieran. Las puertas estarán abiertas. Eso es lo más importante: tener ese trabajo en conjunto para que las cosas sean más fáciles el día de mañana".

Por último, sobre el formato de las Clasificatorias Sudamericanas para el Mundial 2030, Milad comentó: "Lo más probable es que las clasificatorias comiencen en septiembre, si no hay algún acuerdo diferente de lo que tenemos. Mañana tenemos Consejo de Presidentes con la Conmebol. Yo lo voy a tomar vía Zoom, telemáticamente. Nosotros también presentamos una propuesta como Federación sobre cómo podrían ser las clasificatorias. Lo más importante es que se han conversado muchas fórmulas, pero estas no pueden perjudicar económicamente a las federaciones. Eso es lo primero que hemos hablado entre todos los presidentes: que jueguen todos, que participen todos y que sea una clasificatoria donde no se perjudique la presencia de los auspiciadores de la televisión".

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