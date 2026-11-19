Universidad de Chile visitará este sábado a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua con el objetivo de conseguir un triunfo para acercarse a conseguir el "Chile 2" para así clasificar de manera directa a la fase grupal de la Copa Libertadores 2027.

Los azules pelean por ese cupo con Universidad Católica, que este domingo afrontará el clásico ante el campeón Colo-Colo en el estadio Monumental.

Debido a eso, ya se habla de la ayuda que el "Cacique" le podría dar a los laicos. Sin embargo, Gabriel Castellón enfatizó en que sólo se deben preocuparse de ellos mismos.

"Más que influye o no, es la presión de tener que ganar antes o después de ellos, tenemos que sumar tres nosotros. No podemos esperar que otros equipos nos hagan la pega, que nosotros seamos protagonistas", expresó el golero en la conferencia de prensa de este jueves.

"La presión siempre está porque el objetivo es llegar siempre lo más alto. Lamentablemente no podemos pelear por el torneo y ahora queda el Chile 2 para validar el cupo de Copa Libertadores", añadió.

Por último, el cancerbero de la U sostuvo: "Después viene la semifinal de Copa Chile y una eventual final. Como plantel tenemos esa obligación. El fracaso es parte de la búsqueda del éxito, de pronto no salen las cosas como uno quiere, pero las cosas salen intentando, no se si llamarlo fracaso, pero puede ser un tema de responsabilidad".

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