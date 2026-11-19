Cobreloa y San Luis de Quillota definirán este sábado, en el estadio Santa Laura, al campeón y el ascenso directo a Primera División cuando se enfrenten en la gran final del torneo de la Primera B.

Este jueves, el técnico del cuadro loíno, Mario Salas, anticipó la definición ante los "canarios" y aprovechó para llenar de elogios a Humberto Suazo, entrenador del conjunto "canario".

"Felicitar a Humberto, porque lo que ha hecho es difícil. Nosotros no olvidamos que a principio de año el comienzo no fue tan bueno y con el correr del tiempo pudo convencer a su gente, establecer algo que le ha dado muchos frutos", expresó el "Comandante".

"El equipo juega bien, merece estar peleando donde está y en gran parte se debe a la influencia de Humberto. Felicitarlo y que esto sea el inicio de algo hermoso para él y se proyecte en un desarrollo profesional mucho más elevado. Ojalá que esta experiencia le sirva para ser el gran técnico que puede ser", añadió Salas.

Consignar que la final de la Primera B entre Cobreloa y San Luis de Quillota está programada para disputarse a las 18:30 horas de este sábado en el estadio Santa Laura.

PURANOTICIA