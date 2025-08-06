Suspenden el partido que la UC disputaría ante Ñublense el domingo: Delegación rechazó que se juegue en Santa Laura

Universidad Católica oficializó la suspensión del partido que tenía que disputar este domingo ante Ñublense en el marco de la fecha 19 de la Liga de Primera.

El cuadro "cruzado" detalló que la ANFP tomó esta decisión luego que la Delegación Presidencial de la región Metropolitana rechazara la idea de realizar el duelo en el estadio Santa Laura por trabajos en las luminarias del reducto de Plaza Chacabuco.

"La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) nos informó que el partido entre Universidad Católica y Ñublense de Chillán, programado inicialmente para el domingo 10 de agosto, fue suspendido por el rechazo de la Delegación Presidencial a que se juegue en el Estadio Santa Laura, por lo que el partido será reprogramado para una fecha próxima", expuso el cuadro precordillerano.

Cabe recordar que el recinto de Independencia surgió como un "plan B" ante los problemas que ha tenido el cuadro precordillerano con el Claro Arena, el cual todavía recibe el visto bueno de Dirección de Obras Municipales de la comuna de Las Condes debido a observaciones pendientes en el área de los estacionamientos.

Según radio ADN, también se barajó la opción del estadio Bicentenario de La Florida, pero se descartó ya que el sábado se llevará a cabo el concierto de la cantante argentina Emilia.

Desde la UC indicaron que el pleito con los "diablos rojos" será "reprogramado para una fecha próxima".

