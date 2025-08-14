Suspenden "arengazo" de Colo-Colo en el Monumental: Garra Blanca convocó a actividad similar para este viernes

Colo-Colo había organizado para este jueves en el estadio Monumental su "Arengazo" de cara al clásico del sábado ante Universidad Católica, por la 20ª fecha de la Liga de Primera. Sin embargo, el evento no se llevó a cabo y fue suspendido.

Es que la Garra Blanca convocó una actividad similar para este viernes en las afueras del recinto de Macul y llamó a no concurrir al reducto.

Por lo tanto, y de acuerdo a fuentes de Carabineros, este jueves llegaron apenas 350 personas, quienes de igual forma fueron saludadas por el plantel tras el entrenamiento.

Eso sí, la prensa no pudo captarlo, debido a que desde el club decidieron sacar a los reporteros de las instalaciones y en Blanco y Negro avisaron que el "Arengazo" fue suspendido.

PURANOTICIA