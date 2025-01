Supercopa entre Colo-Colo y U. de Chile se jugará con partidos de ida y vuelta: se disputarían en julio

El presidente de la ANFP, Pablo Milad confirmó que la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile se disputará con partidos de ida y vuelta.

"Estamos viendo una fecha que la vamos a anunciar cuando hablemos con los clubes, porque es probable que sea en julio. Es una fecha que vamos a ver si hacemos un partido de ida y vuelta, que yo creo que en estas condiciones y en la estructura propiamente tal de tener las dos barras juntas, es peligroso", expresó el timonel del organismo de Quilín durante el lanzamiento del logo del Mundial sub-20 que se realizará en Chile este año.

Sobre la suspensión del cotejo que estaba programado para el 25 de enero en La Serena, sostuvo que "teníamos más de 3 kilómetros de vallas ya instaladas allá en La Serena. Más de 8 buses iban a ir con guardia. Teníamos toda la logística hecha y no había respuesta. Los clubes se empezaron a impacientar y nosotros también le dijimos a la autoridad que necesitábamos una respuesta definitiva que no nos dieron. Por eso decidimos como directorio no realizar el partido, porque no había ninguna garantía de que nosotros llegando allá podíamos vender entradas".

"Nosotros hicimos todo lo posible para que se jugara, requerimientos históricos que ninguna autoridad nos había pedido jamás, los hicimos", añadió.

Por último, Milad explicó por qué no se aplicó antes la idea de disputar la Supercopa en duelos de ida y vuelta: "En enero no había Estadio Nacional para la Universidad de Chile y no autorizaban en otro estadio, entonces no podíamos jugar un partido de ida y esperar el otro, quizás cuánto tiempo. Tenía que ser simultáneo, en la misma semana, un miércoles y un domingo, como teníamos planificado originalmente, pero la Universidad de Chile no tenía estadio".

