Superclásico se disputará sin la presencia de hinchas de Colo-Colo en el Estadio Nacional

Tras un informe negativo de Carabineros, las autoridades determinaron que el partido número 200 entre Universidad de Chile y Colo-Colo se juegue solo con público local.
En mayo, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, adelantó que estaban trabajando para que el próximo partido de alta convocatoria en el fútbol chileno se llevara a cabo con presencia de hinchas visitantes en las tribunas.
De inmediato, los ojos se pusieron sobre el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo, programado para este domingo a las 15:00 horas en el estadio Nacional, que debía ser el primero donde se viera reflejada esta declaración de intenciones.
Sin embargo, el informe de Carabineros fue negativo y recomendó que el compromiso se lleve a cabo únicamente con público local, pese a que tentativamente se había autorizado la presencia de 800 fanáticos del cuadro albo.
Finalmente, según consigna radio Cooperativa, las autoridades optaron bajarle el pulgar a la barra visitante, autorizando únicamente el ingreso de forofos del elenco laico.
PURANOTICIA