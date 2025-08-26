Superclásico resalta en la programación de la 22° fecha del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional 2025 ya comienza a entrar en su etapa decisiva y este fin de semana se disputará la 22° fecha, donde el Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile se robará las miradas de todos.

Todo arrancará este jueves, cuando Everton reciba a Deportes La Serena a las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

En tanto, el viernes Unión La Calera enfrentará a Palestino a las 19:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán.

Para el sábado destaca el cotejo entre Universidad Católica y Cobresal, a las 17:30 en el Claro Arena, en el que será el segundo partido de los cruzados en su renovado recinto.

Ya el domingo resalta el Superclásico entre albos y azules, el cual se disputará a las 15:00 horas en el estadio Monumental.

Esta es la programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:

JUEVES 28 DE AGOSTO

19:00 horas, Everton vs. Deportes La Serena, estadio Sausalito.

VIERNES 29 DE AGOSTO

19:00 horas, Unión La Calera vs. Palestino, estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

12:30 horas, Huachipato vs. Coquimbo Unido, estadio Huachipato-CAP.

15:00 horas, O'Higgins vs. Audax Italiano, estadio El Teniente.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Cobresal, estadio Claro Arena.

20:00 horas, Deportes Iquique vs. Deportes Limache, estadio Tierra de Campeones.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

15:00 horas, Colo-Colo vs. Universidad de Chile, estadio Monumental.

18:30 horas, Ñublense vs. Unión Española, estadio Nelson Oyarzún.

PURANOTICIA